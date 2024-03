Hörnum (dpa/lno). Sturmfluten haben wieder an den Küsten der Nordseeinsel genagt. Am Montag wollen Küstenschützer prüfen, wie viel Kubikmeter Sand in diesem Jahr vorgespült werden sollen.

Wind und kräftige Wellen haben im Winter wieder an den Sylter Küsten gewütet und dabei zum Teil große Mengen Sand abgetragen. Am Montag (11.00 Uhr) wollen Experten auf der Nordseeinsel Küstenschutzmaßnahmen für Sylt festlegen. Bei der jährlichen Strandbereisung auf der Insel wird dabei im Frühjahr geprüft, an welchen Strandabschnitten Sand fehlt und wie viel davon in diesem Jahr an die Strände gepumpt werden soll, um die Küste zu sichern.

Bei der Fahrt mit Geländefahrzeugen entlang der Strände von Hörnum im Süden bis nach Kampen will sich Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) ein Bild von den Schäden machen. Mit dabei sind auch Birgit Matelski, Direktorin des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein und Manfred Uekermann, Vorsitzender des Landschaftszweckverbandes.

Durch häufige und lang anhaltende Stürme aus Westen und die dadurch hervorgerufene Meeresbrandung werden nach Angaben des Landesbetriebs jährlich Teile der Westseite der Insel abgetragen.

