Schleimünde (dpa/lno). Hilfe für ein havariertes Motorboot: Seenotretter aus Maasholm helfen einem Skipper bei Schleimünde.

Seenotretter haben am Samstagabend ein havariertes Motorboot bei Schleimünde befreit. Das Boot eines Skippers war in der Dunkelheit nach dem Einfahren in die Schlei manövrierunfähig geworden, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Sonntag mitteilte. Bei Nordwestwind war das Motorboot auf eine Steinmole kurz hinter dem Leuchtturm Schleimünde aufgelaufen.

Kurz nach 20.00 Uhr informierte der Skipper die Rettungsleitstelle der DGzRS. Freiwillige Seenotretter der Station Maasholm kamen mit dem Seenotrettungsboot „Hellmut Manthey“ zu Hilfe. Offenbar war bei dem Motorboot des Mannes etwas in den Propeller geraten. Die Seenotretter brachten das neun Meter lange Stahlschiff nach Maasholm.

© dpa-infocom, dpa:240317-99-370429/2 (dpa)