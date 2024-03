Lübeck (dpa/lno). Iren in aller Welt feiern am 17. März ihren Nationalheiligen St. Patrick. Auch in Lübeck gehen Menschen auf die Straße - viele davon ganz in grün.

In aller Welt feiern Iren am 17. März den Gedenktag an den irischen Bischof Patrick - am Sonntag auch erstmals mit einer Parade in Lübeck. Nach Angaben eines Polizeibeamten vor Ort nahmen am Sonntag etwa 150 Menschen teil. Bislang wurde in der Hansestadt nur in den irischen Pubs gefeiert. Die Teilnehmer zogen von der Nördlichen Wallhalbinsel am Holstentor vorbei durch die Willy-Brandt-Allee.

Organisiert wurde die Parade von Micky Malten, einem Berufsmusiker und Inhaber einer Event-Agentur. Auch Lübecker Kulturvereine, Schützen- und Sportvereine, Schulen, Theater, Trachtenvereine, Polizei und Freiwillige Feuerwehren waren zur Teilnahme eingeladen. Der irische Bischof Patrick lebte im 5. Jahrhundert und gilt als erster christlicher Missionar in Irland.

