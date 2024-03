Kappeln (dpa/lno). Beim Versuch, ihr brennendes Auto aus der Garage ihres Hauses zu schieben, sind zwei Menschen in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) leicht verletzt worden. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, war ihr Wagen am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die beiden Besitzer hatten demnach Rauchgas eingeatmet. Sie wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte die „SHZ“ berichtet.

