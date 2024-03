Südermarsch (dpa/lno). Ein Autofahrer hat bei einem Unfall in der Nacht zum Samstag in Südermarsch (Kreis Nordfriesland) lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der 23-Jährige war mit seinem Wagen gegen 23.30 Uhr von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle am Samstag sagte. Sein 20 Jahre alter Beifahrer wurde schwer verletzt. Beide wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

