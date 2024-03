Hamburg (dpa/lno). Bakery Jatta lief bislang 199 Mal für den Hamburger SV auf. Gegen Wiesbaden könnte Pflichtspieleinsatz 200 folgen.

199 Pflichtspiele hat Bakery Jatta bereits für den Hamburger SV absolviert. Nummer 200 soll am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Fußball-Zweitligaspiel gegen Wehen Wiesbaden folgen. „Dass er wichtig ist, sehen wir auch an den vergangenen Zeiten“, sagte Trainer Steffen Baumgart am Freitag. 28 Tore und 26 Vorlagen steuerte Jatta in seiner HSV-Karriere bislang bei. Weitere sollen folgen - Mitte Januar hatte der HSV den Vertrag mit dem schnellen Flügelstürmer um fünf Jahre verlängert.

„Auch wenn er den einen oder anderen Ball auch mal sonst wohin schießt, bleibt er dran, und das zeichnet ihn aus“, meinte Baumgart. Den 25-Jährigen zeichne zudem aus, „dass er eine gute Geschwindigkeit hat, dass er nicht nur ein guter Junge ist, sondern auch in vielen Situationen zeigt, was er kann“.

Jatta war 2016 über ein Probetraining zum HSV gestoßen und hatte sich über starke Leistungen in der zweiten Mannschaft für höhere Aufgaben empfohlen. In 38 Regionalligapartien hatte Jatta 20 Tore geschossen und sich mit der Zeit zur festen Größe bei den Profis entwickelt. Auch Trainer Steffen Baumgart setzt auf den Gambier. In allen drei Spielen unter dem neuen Coach stand Jatta in der Startelf. Da mit Jean-Luc Dompé gegen Wiesbaden bereits ein Flügelstürmer ausfällt, dürfte Jatta seinen Platz in der Startelf auch am Sonntag sicher sein.

