Bordesholm (dpa/lno). Ihre Enkelin sitze in U-Haft, sagte man ihr am Telefon. Erst als die ältere Frau den vermeintlichen Ablösebetrag gezahlt hat, fällt ihr der Schwindel auf.

Unbekannte haben mithilfe des Enkeltricks eine 81-Jährige aus Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) um eine fünfstellige Geldsumme betrogen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, übergab die Frau am Mittwoch ein Päckchen mit dem Bargeld an einen fremden Mann um die 50 Jahre, nachdem ihr am Telefon ein falsches Szenario vorgespielt wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen.

Den Angaben zufolge meldete sich erst eine junge, weinerlich klingende Frau bei der Geschädigten am Telefon und gab vor, bei einem Autounfall einen anderen Menschen tödlich verletzt zu haben. Eine angebliche Rechtsanwältin habe anschließend das Gespräch übernommen und der Seniorin gesagt, dass sie ihre Enkelin mit 50.000 Euro aus der Untersuchungshaft befreien könne. Die Frau habe daraufhin einen etwas geringeren fünfstelligen Betrag an den Unbekannten übergeben, der mit einer medizinischen Maske, einer dunklen Brille und einer dunklen Jacke bekleidet zur Abholung zu ihrem Haus kam.

Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Freitag häuften sich in dieser Woche die Anzeigen aufgrund solcher Anrufe. Gewarnt wurden insbesondere die Menschen in den Kreisen Plön, Rendsburg-Eckernförde und in der Kieler Umgebung.

