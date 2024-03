Heide (dpa/lno). Immer wieder ist Heide wegen Jugendkriminalität in den Schlagzeilen. Nun befinden sich vier Jugendliche in Untersuchungshaft - zum Teil wegen mehrerer Taten.

Gegen vier Mitglieder einer Gruppe von Jugendlichen sind Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet worden. Alle vier Tatverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft, sagte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow. Die Tat sollen sie am 21. Januar in Heide (Kreis Dithmarschen) verübt haben.

Gegen zwei der Beschuldigten, einen 16-Jährigen und einen 18-Jährigen, seien bereits am 23. Januar vom Amtsgericht Itzehoe Untersuchungshaftbefehle erlassen worden. Grund war dabei laut Müller-Rakow die Wiederholungsgefahr, da es konkrete Hinweise dafür gab, dass die beiden weitere Straftaten begehen würden.

Zudem gibt es gegen die beiden ein weiteres Ermittlungsverfahren: So sollen sie mit einem weiteren 15-Jährigen bereits am 19. Dezember 2023 einen 14 Jahre alten Jungen verfolgt, zu Boden geschlagen, getreten und ihm ein elektronisches Gerät weggenommen haben, wie der Oberstaatsanwalt erklärte. Dabei sollen zwei der drei Tatverdächtigen ein Messer dabeigehabt haben, weswegen bereits in dem Fall Anklage wegen schweren Raubes erhoben wurde.

Gegen die beiden anderen Beschuldigten, die an der Tat vom 21. Januar beteiligt gewesen seien - ein 14 Jahre altes Mädchen und ein weiterer 16-jähriger Junge -, seien am sechsten März die entsprechenden Haftbefehle erlassen worden. Hier war Müller-Rakow zufolge die Sorge Verdunklungsgefahr. Das bedeute, dass der Verdacht bestehe, dass die beiden Beschuldigten Zeugen der Tat unter Druck gesetzt hätten, damit sie ihre Aussage änderten.

Gegen die Mitglieder der Gruppe gebe es darüber hinaus weitere Ermittlungsverfahren. Denn diese Gruppe soll in unterschiedlicher personeller Besetzung vorwiegend am Bahnhofsvorplatz in Heide bereits diverse Straftaten verübt haben. Dabei soll es sich in den meisten Fällen um Raub gehandelt haben.

In Heide gibt es immer wieder große Probleme mit Jugendkriminalität. So geriet die Dithmarscher Kreisstadt etwa im vergangenen Jahr wegen einer erschütternden Tat in die Schlagzeilen. Mehrere Mädchen im Alter von etwa 13 bis 16 Jahren sollen ein 13-jähriges Mädchen geschlagen und gedemütigt haben. Die Taten seien per Smartphone gefilmt worden.

