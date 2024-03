Glückstadt (dpa/lno). Eine Frau stirbt durch ein Messer in Glückstadt. Nun haben die Ermittler einen Tatverdächtigen festnehmen lassen - in Großbritannien.

Nach einem tödlichen Messerangriff Anfang Februar in Glückstadt haben Ermittler in Großbritannien einen Tatverdächtigen festgenommen. Eine internationale Fahndung habe bereits am 8. März zur Festnahme des 26-Jährigen geführt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Aktuell befindet sich der Mann in Auslieferungshaft. Der Afghane hatte seinen Wohnsitz in Deutschland zuletzt in einer Flüchtlingsunterkunft in Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Die Hintergründe der Tat sollen laut Polizei in der persönlichen Beziehung zwischen Täter und Opfer zu suchen sein.

Bei dem Messerangriff war eine 28-Jährige ums Leben gekommen. Die Polizei war am 1. Februar um kurz nach Mitternacht zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden, wo sie in einer Wohnung die tote Frau fanden. Auch die vier Kinder der Frau im Alter von drei bis elf Jahren hielten sich dort auf. Kurz nach der Tat war ein 26-Jähriger in Itzehoe als Tatverdächtiger festgenommen worden. Da sich der Verdacht nicht erhärtete, kam der Mann später wieder auf freien Fuß. Es handelte sich dabei nicht um den nun festgenommenen Mann.

