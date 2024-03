Hamburg (dpa/lno). Die längste ferienlose Zeit des Schuljahres ist vorbei. Nach rund zweieinhalb Monaten Schule haben in Hamburg die Märzferien begonnen.

Nach zehn Wochen Unterricht am Stück haben es Hamburgs Schülerinnen und Schüler geschafft. Mit Schulschluss am Freitag endete die längste ferienlose Zeit des gesamten Schuljahres. Inklusive der Osterfeiertage liegen nun 17 Tage Märzferien vor ihnen. In diesem Schuljahr besuchen rund 265.500 Kinder und Jugendliche eine der rund 470 staatlichen und privaten Schulen der Hansestadt - nach Angaben der Schulbehörde so viele wie noch nie.

Wer nicht oder nur kurz verreist, für den hält der Hamburger Ferienpass nach Angaben der Schulbehörde fast 300 Angebote bereit. Neben Unternehmungen für die ganze Familie, etwa Stadtführungen, Ausflüge ins Museum, Besuche von Panoptikum oder Kinder-Oper, stünden vor allem Aktivitäten im Mittelpunkt, die Kinder und Jugendliche alleine unternehmen könnten. Dazu zählten Tanz-, Theater- oder Film-Workshops, Sport-Camps oder Kreativ-Angebote.

Alle Angebote sind auf der Ferienpass-Homepage ferienpass-hamburg.de zu finden. Dort können durch Filterfunktionen Kinder, Jugendliche und Eltern gezielt nach bestimmten Zeiträumen, Altersgruppen und Bezirken suchen. Die Homepage werde täglich aktualisiert, sodass es sich lohne, öfter mal hereinzuschauen. Den Ferienpass gebe es in den Schulen, er liege aber auch bei den Bücherhallen, bei Budni und an vielen anderen Orten in der Stadt aus.

