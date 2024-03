Kiel. Experten klären im Kieler Landtag über Kinder- und Jugendgewalt auf. Ein Wissenschaftler plädiert für mehr Beratung für jugendliche Opfer sowie gute Kooperation zwischen den Institutionen.

Niedrigschwellige Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche, die Opfer von Gewalt geworden sind, fehlen nach Angaben von Bernd Holthusen vom Deutschen Jugendinstitut bundesweit. Vor allem für männliche Jugendliche sei das Wort „Opfer“ immer noch ein Schimpfwort, sagte der Sozialwissenschaftler am Freitag im schleswig-holsteinischen Landtag. Neben Präventionsmaßnahmen bei Kinder- und Jugendgewalt müsse auch hier über neue Beratungsformen nachgedacht werden.

Gleichzeitig müssten aber auch Ansätze der Gewaltprävention immer auf entsprechende Situationen angepasst werden: „Von großer Bedeutung ist hier die gute Kooperation von Schule, Kinder- und Jugendhilfe, Polizei und Justiz“, betonte Holthusen. Ziel dabei müsse sein, Risikofaktoren wie etwa niedrige Impulskontrolle, innerfamiliäre Gewalt oder fehlende Unterstützung zu reduzieren, die zu Gewalt unter Kinder und Jugendlichen führen könnten.

Der Bildungs-, Sozial-, Innen- und Rechtsausschuss hatte mehrere Expertinnen und Experten zu einer gemeinsamen Sitzung zum Thema Kinder- und Jugendgewalt in das schleswig-holsteinische Landeshaus in Kiel eingeladen. Neben den Ursachen und den Möglichkeiten der Prävention wollen die Parlamentarier in dem Ausschuss zudem die Rolle der Sozialen Medien und der Schule untersuchen.

