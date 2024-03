Hamburg (dpa/lno). Sie sammeln Geld, organisieren Veranstaltungen, bringen Kulturliebhaber zusammen - deutschlandweit setzen sich Ehrenamtliche für Kultur in ihrer Heimat ein. Auch in Hamburg engagieren sich viele.

Manchmal braucht es auch viel ehrenamtliche Hilfe, damit Kunst und Kultur in Hamburg erhalten, gepflegt und gefördert werden können. In der Hansestadt haben sich mehrere Hundert Fördervereine diese Unterstützung auf die Fahnen geschrieben. Insgesamt gibt es in Hamburg 286 Kulturfördervereine, wie der Dachverband der Kulturfördervereine (DAKU) am Freitag in Berlin mitteilte. Sie setzen sich unter anderem für Museen, Bibliotheken, Theater, Musikschulen oder Baudenkmäler ein. Rein rechnerisch kommen damit 15 Kulturfördervereine auf 100.000 Einwohner.

Deutschlandweit gibt es der Erhebung zufolge 20.500 Kulturfördervereine, das sind durchschnittlich 25 pro 100.000 Einwohner. Besonders viel Engagement gibt es dabei in den Großstädten, fast ein Drittel aller Fördervereine wurden in größeren Städten gegründet. Der Fokus der Förderungen liegt in Hamburg mit 37 Prozent auf den Kultursparten für Musik, Tanz und Theater.

Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) schätzt die Arbeit der Ehrenamtlichen in diesem Bereich. „Kultur entsteht in Gemeinschaft. Fördervereine sorgen dafür, dass die Künste und ihre Institutionen auf breiten gesellschaftlichen Rückhalt zählen können“, sagte der Politiker. Das sei gerade in Zeiten, in denen die Gemeinschaft die Freiheit immer wieder neu gemeinsam sichern müsse, unglaublich wichtig.

Eine zentrale Herausforderung für die Kulturförderung sei die Nachwuchsgewinnung, hieß es in dem Papier weiter. 59 Prozent der Vereine haben keine Engagierten unter 30 Jahren. Zwei Drittel der Vereine zählen weniger als 100 Mitglieder.

© dpa-infocom, dpa:240315-99-349840/2 (dpa)