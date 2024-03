Hamburg/Cuxhaven/Helgoland. Der Katamaran „Halunder Jet“ nimmt wieder Kurs auf Helgoland. Die Reederei ist zu Saisonbeginn mit der aktuellen Buchungslage zufrieden. In diesem Jahr wird es einen weiteren Abfahrtsort geben.

Der „Halunder Jet“ ist zurück aus der Winterpause: Der Helgoland-Katamaran hat am Freitag von Hamburg aus über Cuxhaven die erste Fahrt der Saison angetreten. Rund 300 Fahrgäste wollten dabei sein. „Wir sind zufrieden mit der aktuellen Buchungslage, vor allem auch für unseren neuen Abfahrtshafen in Brunsbüttel“, teilte der Geschäftsführer der Reederei FRS Helgoline, Tim Kunstmann, mit. Ein Start von Brunsbüttel aus ist ab 3. April jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag möglich. Der „Halunder Jet“ fährt bis zum 3. November täglich von Hamburg aus zum Roten Felsen in der Nordsee.

2024 werden wieder Ausflugsfahrten zum Offshore Windpark Meerwind Süd/Ost angeboten. Außerdem sind Sonderfahrten zum Windpark Nordsee Ost geplant. Am 05. April startet die 4. FRS Helgoline Music-Cruise mit einem Konzert auf der Insel mit der Band Kettcar.

In der vergangenen Saison hatte das Schiff nach Angaben von FRS Helgoline rund 167.000 Passagiere befördert. Die Zahlen reichten aber noch nicht an das Niveau von 2019 heran. Damals wurde eine Zahl von 192.000 Fahrgästen mitgeteilt.

Die FRS Helgoline befördert seit 40 Jahren Passagiere zur Insel Helgoland und feiert dieses Jahr Jubiläum.

