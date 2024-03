Wentorf (dpa/lno). In Wentorf bei Hamburg hat das Reetdach eines Einfamilienhauses in Flammen gestanden. Das Dach brannte in der Nacht zu Freitag komplett ab, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Das Feuer habe aber gelöscht werden können und niemand sei verletzt worden. Brandsachverständige der Polizei sollten im Laufe des Freitags die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Die Schadenshöhe sei zunächst nicht abschätzbar gewesen.

