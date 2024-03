Hamburg (dpa/lno). In Hamburg-Wandsbek sind am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Wandsbek sind am späten Donnerstagabend fünf Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein Fahrer kam mit seinem Auto aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit drei Wagen, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Die 25 Jahre alte Fahrerin eines der Autos sei dabei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Außerdem hätten sich vier weitere Personen, inklusive des mutmaßlichen Unfallverursachers, leicht verletzt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf etwa 120.000 Euro. Die Wandsbeker Chaussee sei in der Nacht für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Inzwischen sei die Sperrung allerdings wieder aufgehoben worden.

