Hamburg. Wegen Bauarbeiten brauchen Autofahrer auf der A1 bei Hamburg viel Geduld. Ein Umfahren ist am Wochenende kaum möglich. Denn auch im Stadtgebiet ist eine wichtige Straße komplett gesperrt.

Ein Brückenabriss in Hamburg und eine andauernde Fahrbahnreparatur auf der A1 werden am Freitag den Verkehr im Osten der Hansestadt behindern. Am Berliner Tor, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt, sollte am Donnerstagabend (22.00 Uhr) nach Angaben der Verkehrsbehörde der Abbruch der Berlinertordammbrücke beginnen. Die Brücke überspannt sowohl Bahngleise als auch die Bürgerweide. Darum muss diese wichtige Straße, die Teil der B75 ist, an diesem Wochenende voll gesperrt bleiben.

Das dürfte auch Auswirkungen auf die A1 Lübeck/Berlin - Bremen haben. Seit Mittwoch werden Asphaltschäden im Bereich der Norderelbbrücke behoben. Ein Fahrstreifen in Richtung Bremen und einer in Richtung Hamburg-Centrum sind gesperrt. Ein Ausweichen durch das Stadtgebiet zu den Elbbrücken ist wegen des Brückenabbruchs am Berliner Tor kaum möglich.

Am Freitagabend (19.00 Uhr) wird im Autobahndreieck Hamburg-Südost auch die Verbindungsrampe von der A25 aus Geesthacht zur A1 in Richtung Bremen gesperrt. Auf der A1 bleibt in dieser Richtung nur ein Fahrstreifen frei. Die Fahrbahnreparatur soll am Montagmorgen bis 5.00 Uhr beendet sein.

