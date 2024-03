Hamburg (dpa/lno). Die längste ferienlose Zeit des Schuljahres nimmt ein Ende. Nach zehn Wochen Unterricht am Stück starten die von den rund 265 500 Hamburger Schülerinnen und Schülern lange ersehnten Märzferien.

Hamburgs Schülerinnen und Schüler starten am Freitag in ihren letzten Schultag vor den Märzferien. Nach Schulschluss liegen dann inklusive der Osterfeiertage insgesamt 17 freie Tage vor ihnen. Wenn sie den letzten Schultag geschafft haben, haben sie auch die längste ferienlose Zeit des gesamten Schuljahres hinter sich gebracht. Ganze zehn Wochen Unterricht lagen zwischen den Weihnachts- und Märzferien. In diesem Schuljahr besuchen rund 265.500 Kinder und Jugendliche eine der rund 470 staatlichen und privaten Schulen der Hansestadt - nach Angaben der Schulbehörde so viele wie noch nie.

Mit Beginn der Märzferien rechnet auch der Flughafen mit einem regen Andrang. Stärkste Reisetage seien mit jeweils mehr als 40.000 Passagieren der Freitag sowie der Sonntag. Insgesamt werden pro Woche mehr als 250.000 an- und abreisende Fluggäste erwartet – rund 25.000 mehr als in der Woche vor den Ferien. Täglich seien bis zu 150 Starts und 150 Landungen geplant. Mit 50 Fluggesellschaften sind nach Angaben des Airports rund 90 Direktziele nonstop ab Hamburg erreichbar.

