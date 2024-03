Hamburg (dpa/lno). Mehrere Schülerinnen und Schüler einer Hamburger Klasse klagen über Kreislauf- und Atemprobleme. Die Feuerwehr rückt an. Die Suche nach der Ursache beginnt.

Wegen plötzlich aufgetretener Kreislauf-Beschwerden zahlreicher Schülerinnen und Schüler ist die Feuerwehr am Donnerstagmittag zu einem Einsatz an einem Gymnasium in Hamburg-Othmarschen geeilt. „Gemeldet wurde eine Klasse mit Kreislauf- und Atemstörungen“, sagte ein Feuerwehrsprecher zu entsprechenden Medienberichten.

Vier Klassenzimmer seien demnach vorsichtshalber evakuiert worden. Der Rettungsdienst habe sich schließlich um 21 Schüler sowie eine Lehrkraft gekümmert. „Die betreffenden Räumlichkeiten wurden von Spezialkräften messtechnisch untersucht“, sagte der Feuerwehrsprecher. Doch es seien keine Schadstoffe nachgewiesen worden. Den Auslöser der Gesundheitsprobleme habe man nicht finden können. Den Angaben zufolge handelte es sich nicht um Chemieunterricht. 39 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen.

