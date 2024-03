Hamburg (dpa/lno). Ein Mann ist in Hamburg-Wandsbek durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter ist noch unbekannt.

Ein Unbekannter hat einen Mann in Hamburg-Wandsbek durch einen Messerstich in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt. Ein Passant hatte das 41 Jahre alte Opfer am Samstagabend im Bereich der Verkaufsstellen des Busbahnhofes am Wandsbeker Marktplatz verletzt aufgefunden, wie die Polizei Hamburg am Donnerstag mitteilte. Er leistete Erste Hilfe.

Als die Rettungskräfte kamen, war der Mann nicht mehr ansprechbar. Er wurde unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus transportiert. Trotz einer Operation bestand am Donnerstag weiterhin Lebensgefahr, wie es hieß. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es vor der Messerattacke zu einem Streit zwischen dem 41-Jährigen und mehreren Menschen gekommen. Die Mordkommission ermittelte.

© dpa-infocom, dpa:240314-99-339419/2 (dpa)