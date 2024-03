Hamburg (dpa/lno). Im Museum für Illusionen in Hamburg ist nichts so, wie es scheint. Zum fünfjährigen Jubiläum wurde die Ausstellung um einige Neuerungen erweitert.

Wer wollte nicht schon mal wie Pippi Langstrumpf an der Decke kleben oder seinen Körper schrumpfen oder wachsen lassen? All das können die Besucher im Museum der Illusionen in Hamburg erleben. Nach fünf Jahren hat das Museum nun seine Ausstellung erweitert. „Besucher dürfen sich auf einige spektakuläre Neuerungen freuen. Der Umbau ist Teil unseres Engagements, unseren Gästen stets aufregende und fortschrittliche Illusionen zu präsentieren“, sagt Geschäftsführerin Nikolina Lackovic. Insbesondere interaktive Angebote zum Ausprobieren und Anfassen sowie knifflige Dilemma-Games stehen bei einem Besuch im Vordergrund.

© dpa-infocom, dpa:240314-99-338187/2 (dpa)