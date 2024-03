Sylt/Wismar. Ein E-Schiff hat sich auf die Reise vom Rhein an die Ostsee gemacht, mit Zwischenstopps in der Nordsee. Von April an soll es zwischen der Hansestadt Wismar und der Insel Poel pendeln.

Von April 2024 soll ein neues Elektro-Fahrgastschiff täglich Touren zwischen Wismar und der Insel Poel anbieten. Die „Adler Nature“ verfüge über eine Kapazität von 250 Passagieren und 50 Fahrradstellplätzen, um den Fahrradtourismus in der Region zu unterstützen, teilte die auf Sylt ansässige Reederei Adler-Schiffe am Donnerstag mit. Ausgestattet mit einer 1440-Kilowattstunden Batterieleistung und ergänzt durch Solarzellen auf dem Freideck will das erste E-Schiff der Reederei eine nachhaltige und komfortable Reiseerfahrung bieten. Die Realisierung dieses Projekts sei ein klares Bekenntnis zu umweltfreundlichen Transportmitteln und setze neue Maßstäbe in der maritimen Branche, zeigte sich die Reederei überzeugt.

Am Donnerstag hat die „Adler Nature“ ihre Überführungsfahrt von der Lux-Werft in Niederkassel-Mondorf am Rhein (NRW) begonnen. Die Reiseroute führt den Rhein entlang über das Ijsselmeer bis Harlingen mit Zwischenstopps auf Borkum und in Cuxhaven. Mitte kommender Woche soll es in Hamburg vorgestellt werden, bevor es über die Elbe und den Nord-Ostsee-Kanal weiter quer über die Ostsee nach Wismar geht. Hier wird das Schiff Ende März erwartet. Die mehr als 1000 Kilometer lange Fahrt sei dabei mehr als nur eine Reise zu ihrem Einsatzort, „sondern auch eine Demonstration der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Elektromobilität auf See“, teilte die Reederei weiter mit.

