Hamburg (dpa/lno). Ein Mann muss wegen eines Diebstahls von Ware im Wert von fünf Euro im Hamburger Hauptbahnhof ins Gefängnis. Er wurde bereits per Haftbefehl gesucht.

Für einen Diebstahl von Waren im Wert von fünf Euro im Hamburger Hauptbahnhof muss ein Mann nun eine Freiheitsstrafe verbüßen. Er war bereits zuvor wegen mehrfachen Betrugs per Haftbefehl gesucht worden, wie die Bundespolizeiinspektion Hamburg am Donnerstag mitteilte. Mitarbeiter hatten den 40-Jährigen demnach am Mittwochmittag beim Diebstahl in einem Geschäft im Hauptbahnhof beobachtet. Die herbeigerufene Bundespolizei stellte laut Mitteilung fest, dass der Mann wegen anderer Betrugsdelikte bereits gesucht wurde. Einem Polizeisprecher zufolge hatte er eine geforderte Geldstrafe von 540 Euro nicht gezahlt, alternativ sollte er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 36 Tagen verbüßen. Er wurde zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in eine Haftanstalt gebracht.

© dpa-infocom, dpa:240314-99-335689/2 (dpa)