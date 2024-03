Elmshorn (dpa/lno). Ein Mann ist in Elmshorn am Mittwochabend mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei hat zwei Verdächtige festgenommen.

Ein Mann ist durch eine Messerattacke am Mittwochabend in Elmshorn schwer verletzt worden. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mit. Der Mann sei von mehreren Tätern angegriffen worden. Zwei Tatverdächtige habe die Polizei festnehmen können. Weitere Details waren zunächst unklar. Die Hamburger Morgenpost hatte zuvor berichtet.

