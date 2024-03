Hamburg/Kiel/Schwerin. Warme Luft strömt in den Norden und bringt frühlingshafte Temperaturen. Doch das Wetter zum Wochenende hin soll wechselhaft und teilweise regnerisch werden.

Mit einer Warmfront kommt milde Luft in den Norden. Nach vielen Wolken am Morgen soll der Himmel in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern im Laufe des Tages auflockern, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte.

Die Temperaturen sollen dann auf allmählich auf 11 Grad in Nordfriesland und 18 Grad im südlichen Binnenland klettern. 13 Grad werden auf Rügen erwartet, 15 Grad an der Müritz und 17 Grad in Westmecklenburg. Durch den Wetterumschwung könne es an einigen Orten mitunter auch windig bis hin zu stürmisch werden, hieß es weiterhin.

Zum Wochenende hin soll es warm bleiben, aber regnerisch werden. Vereinzelt seien Gewitter möglich. Am Samstag soll es dann wieder etwas kälter werden mit Höchstwerten von 9 bis 11 Grad.

