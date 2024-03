Köln. „Herz an Herz“, „Boomerang“ oder „Kleiner Satellit“: In den 1990ern hat eine ganze Generation zu den Eurodance-Songs von Sängerin Blümchen getanzt. Die damals 15-jährige Schülerin Jasmin Wagner aus Hamburg ist mittlerweile 43 Jahre alt und bringt an diesem Freitag die neue Blümchen-Single „Ravergirl“ raus.

„Der Zeitgeist hat mich wieder mit Blümchen verbunden und ich habe es mir zur Herausforderung gemacht, eine heutige Version meines Alter-Ego zu entwickeln“, sagte Wagner der Deutschen Presse-Agentur. „Für mich konnte Blümchen im heute nur eine Art Superheldin sein, die aus den 90ern in die Zukunft gereist ist, um Freude und Euphorie unter die Leute zu bringen.“

Sie verbinde mit der damaligen Zeit „das wunderbare Gefühl, dass einfach alles geht. Es schien keine Grenzen zu geben“. Viele wünschten sich diese „sorgenfreie Leichtigkeit“ zurück. „Richtig begeistern tut mich der Fakt, dass sehr viele Jüngere die Mode und den Sound feiern. Die 90er waren ein sehr interessantes, vielseitiges und individuelles Jahrzehnt. Danach kam nichts Vergleichbares mehr.“

Nach dem vorläufigen Ende des Projekts Blümchen 2001 veröffentlichte Wagner, die auch als Moderatorin und Schauspielerin arbeitet, mehrere Alben unter ihrem richtigen Namen. Seit 2019 tritt sie auch wieder regelmäßig als Blümchen in Erscheinung. Auf die erste Solo-Single nach ihrem Comeback könnte ein Album folgen, falls „meine Sound-Idee von Blümchen im heute mit den Menschen resoniert“.

