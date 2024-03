Berlin/Flensburg (dpa/lno). Lange sah es so aus, als ob Flensburg sein einziges Freibad verliert. Doch nun keimt neue Hoffnung durch eine Zusage aus Berlin auf.

Der Bund will einen Ersatzneubau für das marode Freibad in Flensburg-Weiche mit rund 3,4 Millionen Euro fördern. Ein entsprechender Antrag im Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ sei bewilligt worden, teilte das Wahlkreisbüro von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit. Die notwendigen Mittel seien am Mittwoch im Haushaltsausschuss des Bundestages entsperrt worden. Habeck sagte als Wahlkreisabgeordneter der Grünen für Flensburg-Schleswig, es freue ihn sehr, „dass es uns trotz der herausfordernden Haushaltslage gelungen ist, das Förderprogramm fortzuführen. Davon profitiert nun auch Flensburg und das Freibad Weiche.“ Für die Förderrunde 2023 standen Bundesmittel in Höhe von 200 Millionen Euro bereit, welche an bundesweit 66 Projekte vergeben wurden.

Der SSW-Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler sagte, der SSW habe sich in Berlin entschieden für die Förderung eingesetzt. „Mir war es ein besonderes Anliegen, dass die Förderung für Weiche klappt, damit auch in Zukunft junge Menschen im Freibad schwimmen lernen können und die Gemeinschaft in Weiche weiter gestärkt wird.“

Ein Sprecher der Stadt Flensburg sagte, es sei eine tolle Nachricht, die neue Spielräume ermögliche. Das Schwimmbad ist so in die Jahre gekommen, dass der Badebetrieb im vergangenen Jahr nur mit hohen Auflagen ermöglicht werden konnte. Ob es 2024 öffnen kann, war zuletzt unklar.

