Hamburg (dpa/lno). In Hamburg-Ottensen ist es zu einem Zusammenstoß eines Busses und eines Autos gekommen. Der Busfahrer hatte nach Angaben der Polizei noch versucht zu bremsen.

Bei einem Unfall in Hamburg-Ottensen sind mehrere Menschen verletzt worden. Das teilte eine Sprecherin der Hamburger Polizei am Mittwoch mit. Am Mittwochvormittag musste ein Bus auf der Friedensallee plötzlich abrupt abbremsen, als nach ersten Erkenntnissen vor ihm ein Auto in den Verkehr einparken wollte. Trotz der abrupten Bremsung kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Bus und dem Pkw. Dabei wurden nach Angaben der Polizeisprecherin neun Insassen sowie der 53-jährige Fahrer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zuvor hatten andere Medien berichtet.

© dpa-infocom, dpa:240313-99-326073/2 (dpa)