Mörel (dpa/lno). Immer wieder haben Bauern in Schleswig-Holstein für ihre Interessen demonstriert. Jetzt besucht Ministerpräsident Günther den Hof von Bauernverbandpräsident Lucht. Er kommt nicht mit leeren Händen.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat den Landwirten in Schleswig-Holstein die Unterstützung der Landesregierung zugesichert. Er werde alles dafür tun, dass es ein Entlastungspaket auf Bundesebene geben werde, sagte Günther am Mittwoch nach einem Treffen mit dem Präsidenten des Landesbauernverbands, Klaus-Peter Lucht, am Mittwoch auf dessen Hof in Mörel (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Er habe signalisiert, dass die Landesregierung mehr Freiräume schaffen und damit den „Respekt gegenüber der Arbeit der Bäuerinnen und Bauern in Schleswig-Holstein zum Ausdruck bringen“ wolle.

Er sei zuversichtlich, dass die CDU dem Wachstumschancengesetz zustimmen werde, sagte Günther. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe ihm zugesagt, zuvor ein Entlastungspaket für die Landwirtschaft vorzulegen. Denn die zunächst beabsichtigten Belastungen der Landwirtschaft bei Agrardiesel und Kraftfahrzeugsteuer seien das Gegenteil von Wachstumschance gewesen.

Lucht sagte, die Demonstrationen hätten eine große Wirkung erzielt. „Jeder hat, glaube ich, begriffen, dass Schleswig-Holstein ohne eine vernünftige wettbewerbsfähige Landwirtschaft nicht denkbar ist. Und die Politik hat das auch aufgenommen.“

© dpa-infocom, dpa:240313-99-324103/2 (dpa)