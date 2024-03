Oldenswort (dpa/lno). Drei junge Menschen sind bei einem Autounfall bei Oldenswort (Kreis Nordfriesland) schwer verletzt worden. Ein 21-Jähriger schwebte nach Angaben der Polizei vom Mittwochmorgen in Lebensgefahr. Das Auto, in dem er gemeinsam mit der 18 Jahre alten Fahrerin und einem weiteren Insassen im Alter von 23 Jahren saß, war am Dienstagabend in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Die Ursache blieb zunächst unklar. Ersten Ermittlungen zufolge war der Wagen zu schnell unterwegs. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Das Auto hatte einen Totalschaden.

