Elmshorn (dpa/lno). Drei Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 23 bei Elmshorn verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei am frühen Mittwoch mitteilte, prallte in der Nacht in Fahrtrichtung Hamburg ein Wagen auf ein vor ihm fahrendes Auto. Einer der beiden Wagen landete im Graben. Ersten Erkenntnissen nach war der Nebel der Grund für die Kollision. Die Autobahn war im Anschluss etwa fünf Stunden lang in Richtung Hamburg gesperrt, zu Beginn des Berufsverkehrs aber wieder befahrbar. Genauere Angaben zu den Verletzten konnte die Polizei zunächst nicht machen.

