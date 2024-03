Hamburg (dpa/lno). Auf der Norderelbbrücke bei Hamburg müssen Fahrbahnschäden behoben werden. Die Arbeiten beginnen am Mittwoch. Autofahrer müssen auf der A1 in Richtung Bremen mit Behinderungen rechnen.

Wegen dringender Reparaturarbeiten im Bereich der Hamburger Norderelbbrücke müssen sich Autofahrer auf der A1 in Richtung Bremen auf Verzögerungen einstellen. Die Arbeiten sollen am Mittwoch (10.00 Uhr) nach dem morgendlichen Berufsverkehr beginnen, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Betroffen sei nur die Richtungsfahrbahn Bremen. Der ganz rechte Fahrstreifen auf der Norderelbbrücke und der Abbiegefahrstreifen zur A255 in Richtung Hamburg-Centrum werden gesperrt. Nur zwei Fahrspuren bleiben frei. Besonders am Donnerstag- und Freitagmorgen sei mit erheblichen Behinderungen zu rechnen, hieß es.

Die Autobahn GmbH empfiehlt Pendlern aus dem Raum Hamburg-Bergedorf, Geesthacht und Wentorf (Kreis Herzogtum Lauenburg), auf Bus und Bahn umzusteigen oder im Homeoffice zu arbeiten. Pendler aus dem Raum Lüneburg sollten die Route über Geesthacht (B404 und A25) meiden und stattdessen über die A39 und A1 nach Hamburg fahren. Bis Montag, 5.00 Uhr, sollen die Asphaltarbeiten abgeschlossen sein.

