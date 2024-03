Hamburg (dpa/lno). Der Weltfrauentag reicht nicht, finden die Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft und haben das Thema Gleichstellung zur Debatte angemeldet. Die CDU will über die Cannabis-Legalisierung reden.

Die Gleichstellung von Frauen steht am Mittwoch (13.30 Uhr) im Zentrum einer Aktuellen Stunde der Hamburgischen Bürgerschaft. Die Grünen haben ihren Antrag dabei unter den Titel gestellt, „jeder Tag ist Weltfrauentag: Statt einmal Blumen braucht es echte Gleichstellung an allen Tagen im Jahr“. Im Anschluss geht es auf Wunsch der CDU in einer weiteren Aktuellen Stunde um die Legalisierung von Cannabis. Der Oppositionsführer möchte die Freigabe verhindern. „Taten statt Worte: Bürgermeister Tschentscher muss Cannabis-Legalisierung im Bundesrat sofort stoppen“, lautet daher der Antrag der CDU.

Weiterhin wollen sich die Abgeordneten unter anderem mit dem Zwischenbericht des Untersuchungsausschusses zur „Cum-Ex Steuergeldaffäre“ befassen und über einen Antrag der Linken zur Einrichtung eines weiteren Untersuchungsausschusses zum Elbtower entscheiden. Die SPD-Fraktion wiederum hat einen Ausbau des Hamburger Welcome Centers auf die Tagesordnung setzen lassen. Die AfD wünscht sich mehr Ästhetik in der Architektur und will deshalb über einen „traditionellen Urbanismus“ sprechen.

© dpa-infocom, dpa:240312-99-314816/2 (dpa)