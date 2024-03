Bad Oldesloe (dpa/lno). In einem Waldstück in Bad Oldesloe wird ein stark verwester Leichnam gefunden. Jetzt gibt es erste Erkenntnisse, doch die Identität ist weiter unklar.

Nach dem Fund eines Toten am vergangenen Freitag in einem Waldstück bei Bad Oldesloe im Kreis Stormarn ist eine wesentliche Frage noch nicht geklärt: Die Identität des Mannes stehe bis jetzt nicht zweifelsfrei fest, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Es stünden noch Abgleiche mit offenen Vermisstenfällen aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach Polizeiangaben derzeit nicht vor. Die Ermittlungen zu den näheren Todesumständen dauern an.

Ein Spaziergänger hatte den bereits stark verwesten Leichnam am Freitagvormittag in einem Zelt in einem Waldgebiet in Poggensee, einem Ortsteil von Bad Oldesloe, entdeckt. Er war nach Polizeiangaben für weitere Untersuchungen nach Lübeck in die Gerichtsmedizin gebracht worden. Dort war festgestellt worden, dass es sich bei dem Toten um einen Mann gehandelt hat.

