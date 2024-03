Neumünster (dpa/lno). In Neumünster kam es bei Bauarbeiten zu einem tödlichen Unfall. Ein 34-jähriger Mann stürzte von einem Gerüst in die Tiefe. Was war die Ursache?

Ein 34 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Neumünster ums Leben gekommen. Der Arbeiter war am Donnerstagvormittag bei Abbrucharbeiten am ehemaligen Karstadt-Gebäude am Großflecken von einem Gerüst 12 bis 15 Meter in die Tiefe gestürzt, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Neumünster. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Mit einer Sichtschutzwand wurde die Unfallstelle zunächst abgedeckt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zunächst berichteten die „Kieler Nachrichten“.

