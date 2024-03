Hamburg (dpa/lno). 789.604 Menschen treiben in den Vereinen im nördlichsten Bundesland Sport. Das ist ein Zuwachs von mehr als drei Prozent. LSV-Chef Hans-Jakob Tiessen freut sich besonders über den Nachwuchs.

In Schleswig-Holstein treiben wieder mehr Menschen Sport. Wie der Landessportverband (LSV) Schleswig-Holstein am Dienstag mitteilte, wurden zum Stichtag 1. Januar 789.604 Mitgliedschaften in den 2487 Sportvereinen des Landes registriert. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 3,37 Prozent.

„Unsere Sportvereine sind also weiter im Aufwind“, sagte LSV-Präsident Hans-Jakob Tiessen und ergänzte: „Nach der schwierigen Phase der Corona-Pandemie hat sich im vergangenen Jahr der bereits in 2022 begonnene positive Trend in den Sportvereinen Schleswig-Holsteins fortgesetzt.“

Besonders erfreut zeigte sich Tiessen über die Zuwächse bei Kindern und Jugendlichen. Bei den bis zu Sechsjährigen waren es 10,31, bei den Sieben- bis 14-Jährigen 5,63 Prozent. „Viele Menschen sind in die Vereine zurückgekehrt oder haben den organisierten Sport neu für sich entdeckt − vor allem die Jüngsten in unserer Gesellschaft, die während der Pandemie besonders unter Bewegungsmangel gelitten haben“, sagte der LSV-Präsident. „Gerade für deren Entwicklung sind ausreichende Bewegung, Spiel und Sport elementar“

