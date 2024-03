Frankfurt/Main/Hamburg (dpa/lno). Seit Dienstagmorgen streiken die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter am Standort Frankfurt. Dies hat auch Auswirkungen auf Passagiere, die von und nach Hamburg wollen.

Der Streik des Lufthansa-Kabinenpersonals am Frankfurter Flughafen wirkt sich auch auf den Norden aus. So fallen am Dienstag alle zwölf Flüge von Hamburg nach Frankfurt aus, wie der Hamburg Airport auf seinen Internetseiten mitteilt. Auch die zwölf Ankünfte aus der hessischen Stadt sind demnach gestrichen.

Die Lufthansa ging am Montag davon aus, dass wegen des Ausstands 600 Flüge in Frankfurt ausfallen werden, 70.000 Passagiere seien davon betroffen. Am Dienstagmorgen um 4.00 Uhr trat das von der Gewerkschaft Ufo organisierte Kabinenpersonal am Frankfurter Flughafen in den Ausstand.

Für diesen Mittwoch (13.3.) hat Ufo dann das Lufthansa-Kabinenpersonal am Flughafen München von 4.00 Uhr bis 23.00 Uhr zum Streik aufgerufen. Dort werden nach Einschätzung der Lufthansa 400 Flüge mit 50.000 Fluggästen nicht abheben können. In Hamburg sind die elf Lufthansa-Flüge am Mittwoch nach München bereits gestrichen. Gleiches gilt für die Ankünfte der Airline aus der bayerischen Landeshauptstadt.

Ufo hatte am Wochenende die insgesamt etwa 19.000 Flugbegleiter der Lufthansa und der Lufthansa Cityline zum Streik aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert für die etwa 18.000 Kabinenbeschäftigten der Lufthansa und die knapp 1000 Kräfte der Cityline im Kern 15 Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von 18 Monaten.

© dpa-infocom, dpa:240312-99-308195/2 (dpa)