Hamburg (dpa/lno). Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL sorgt auch für Beeinträchtigungen der Hamburger S-Bahn. Ein Notfallfahrplan ist seit dem Morgen in Kraft.

Angesichts des erneuten Streiks der Lokführergewerkschaft GDL fährt die S-Bahn in Hamburg mit einem erheblich reduzierten Grundangebot. Bis zum Streikende um 2.00 Uhr am Mittwochmorgen gibt es einen Notfallfahrplan mit verlängerten Taktzeiten. Wie der Webseite des Unternehmens zu entnehmen war, fahren die Linien S1, S2, und S3 im 20-Minuten-Takt und die Linie S5 im 60-Minuten-Takt. „Fahrgäste werden gebeten, nach Möglichkeit U-Bahnen und Busse zu nutzen“, hieß es daher am Montag beim Hamburger Verkehrsverbund (HVV).

Im Personenverkehr läuft der Streik seit Dienstagmorgen 2.00 Uhr und dauert 24 Stunden, im Güterverkehr ging er am Montagabend um 18.00 Uhr los. Die Gewerkschaft kämpft um höhere Gehälter und weniger Arbeitszeit bei der Bahn. Ein Versuch der Bahn vom Montag, den Streik gerichtlich stoppen zu wollen, scheiterte vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt.

© dpa-infocom, dpa:240312-99-307115/2 (dpa)