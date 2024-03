Kiel (dpa/lno). Den Kapitän des Tabellen-Zweiten der 2. Liga zieht es nach „Sky“-Informationen in das Oberhaus. Eine mündliche Einigung mit Borussia Mönchengladbach soll bereits erzielt sein.

Fußball-Profi Philipp Sander wird den Zweitligisten Holstein Kiel nach „Sky“-Informationen am Ende der Saison in Richtung Mönchengladbach verlassen. Wie der Bezahlsender am Montag berichtete, gibt es eine mündliche Einigung, dass der 26 Jahre alte Kapitän des Tabellenzweiten zum Bundesligisten Borussia Mönchengladbach wechselt. Eine Bestätigung durch die Vereine gab es zunächst nicht.

Laut „Sky“ zieht die Borussia eine Kaufoption im Vertrag von Sanders, der noch im Juli vergangenen Jahres bis zum 30. Juni 2027 verlängert worden war. In der laufenden Zweitliga-Saison bestritt der zentrale Mittelfeldspieler, der aus der Kieler Jugend stammt, 17 Partien für Holstein. Dabei erzielte er ein Tor und bereitete zwei weitere Treffer vor.

