Hamburg (dpa/lno). Zwei Männer werden in Hamburg Opfer von Messerangriffen. Einer von ihnen stirbt, der andere schwebt in Lebensgefahr. In einem Fall stellt die Polizei den mutmaßlichen Täter.

Nach tödlichen Messerstichen auf einen Mann im Hamburger Hafen hat die Polizei einen 36-Jährigen festgenommen. Das Amtsgericht habe einen Haftbefehl gegen den Moldauer erlassen, teilte die Polizei am Montag mit. In einer Wohnunterkunft im Stadtteil Kleiner Grasbrook sei es am Samstagabend zunächst zu einem Streit zwischen vier Männern gekommen. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Tatverdächtige einen 33 Jahre alten Landsmann tödlich verletzt haben. Die alarmierten Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter vor Ort fest.

Fast zeitgleich erlitt ein Mann in Wandsbek eine lebensgefährliche Stichverletzung. Der 30 bis 40 Jahre alte Mann wurde am Boden liegend am Bus- und U-Bahnhof Wandsbek-Markt gefunden. Er befinde sich weiterhin in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Weitere Angaben machte sie wegen der laufenden Ermittlungen nicht. Zunächst hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.

