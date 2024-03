Hamburg (dpa/lno). Erleichterung bei Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli: Innenverteidiger Karol Mets hat sich nicht schwerer am Knie verletzt. Dafür fällt Winterneuzugang Erik Ahlstrand vorerst aus.

Fußball-Profi Karol Mets vom Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli hat sich nicht schwerer am Knie verletzt. Eine Untersuchung in einem Hamburger Krankenhaus hat ergeben, dass der Bandapparat des Innenverteidigers intakt ist. Das teilte der Club am Montag mit. Mets hatte sich die Verletzung am Sonntag beim 2:0-Sieg über Hertha BSC zugezogen.

Wann der Este wieder zum Einsatz kommen kann, ist allerdings fraglich: „Dass Karol sich nicht schwer verletzt hat, ist Glück im Unglück. Jetzt wird es darum gehen, von Tag zu Tag zu schauen, wie belastbar sein Knie ist, um jegliches Risiko auszuschließen“, sagte Sportchef Andreas Bornemann.

Definitiv ausfallen wird zunächst Winterzugang Erik Ahlstrand. Der 22-jährige Schwede, der es bislang nicht in den Zweitliga-Kader der Kiezkicker geschafft hat, verletzte sich im Regionalliga-Spiel der St.-Pauli-Reserve am Sonntag gegen den SV Meppen (4:3) am Sprunggelenk.

