Krakow am See (dpa/lmv). Bei einem Wohnungsbrand in Krakow am See ist ein hoher Sachschaden entstanden. Möglicherweise hatte ein Toaster dabei eine Rolle gespielt.

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Krakow am See (Landkreis Rostock) ist ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro entstanden. Das teilte die Polizeiinspektion Güstrow am Montag mit. Auslöser für den Brand könnte demnach ein Toaster gewesen sein, der auf einem eingeschalteten Herd abgestellt war. Die Polizei ermittelt.

Die Feuerwehr war am Montagmorgen wegen eines ausgelösten Rauchmelders in der Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, kam es bereits zu einer starken Rauchentwicklung aus dem Wohnungsinneren. Der Wohnungsnutzer war den Angaben zufolge nicht anwesend, die Feuerwehr musste sich gewaltsam Zutritt verschaffen.

