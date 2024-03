Hamburg (dpa/lno). Der Hamburger Unternehmer engagiert sich seit Jahren in mehreren Stiftungen für Umwelt- und Klimaschutz. In der Politik geht es ihm dabei nicht schnell genug.

Der Hamburger Unternehmer Michael Otto ruft die Politik zu größerer Eile bei wichtigen Entscheidungen zum Klimaschutz auf. „Die Entscheidungen werden zu langsam getroffen, teilweise überhaupt nicht getroffen“, sagte Otto am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Jetzt müssten Entscheidungen getroffen werden, um die Rahmenbedingungen festzulegen, „so dass dann auch die Investitionen hier in Deutschland stattfinden können“, forderte der langjährige Vorstandschef und jetzige Aufsichtsratsvorsitzende des Hamburger Handelsriesen Otto Group.

Wenn beispielsweise heute in der Stahl- oder Kupferproduktion investiert werde, dann reichten diese Investitionen in die nächsten 20, 30 oder 40 Jahre, sagte Otto. „Und wenn wir da nicht sehr schnell Entscheidungen bekommen, wie die Rahmenbedingungen aussehen, dann wird nicht mehr in Deutschland investiert, dann wird im Ausland investiert.“

Otto engagiert sich in mehreren Stiftungen seit Jahren für die Themen Umwelt- und Klimaschutz, beispielsweise als Vorsitzender des Präsidiums der von zahlreichen Unternehmen getragenen Stiftung Klimawirtschaft. „Da haben wir jetzt auch in den nächsten Wochen mit den verschiedenen Bundesministern und -ministerinnen Termine im Bundeskanzleramt, wo wir genau unsere Vorschläge dann diskutieren werden, wie eine solche Rahmenbedingung aussehen könnte und wie wichtig es ist, sehr schnell die Entscheidung zu treffen.“

