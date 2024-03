Flensburg (dpa/lno). Mit Handys und Laptops im Wert von über 20.000 Euro im Gepäck ist ein Mann bei Flensburg von der Bundespolizei erwischt worden. Einen Kaufbeleg hatte er für die Geräte nicht.

Mit mutmaßlich gestohlenen Laptops und Handys im Wert von etwa 21 500 Euro ist ein 37-Jähriger nach der Einreise aus Dänemark bei Flensburg von der Bundespolizei erwischt worden. Der Mann gab sich demnach zunächst als Besitzer der nagelneuen 15 Handys und 48 Laptops aus, wie die Beamten mitteilten. Nach dem Kaufbeleg gefragt, schien dem Mann eine Verständigung mit den Beamten jedoch nicht mehr möglich, hieß es.

Die Polizei hatte den Sprinter-Fahrer und seine zwei Mitfahrer am Samstagmorgen an der B200-Abfahrt Klues kontrolliert. Auf der Ladefläche entdeckten die Beamten neben zwei Koffern mit Kleidungsstücken fünf weitere Kartons. Der 37-jährige Fahrer gab an, den Inhalt in Dänemark gekauft zu haben. In den Kartons befanden sich die Handys und Laptops. Laut Bundespolizei hatten der Mann und seine Mitfahrer die Elektrogeräte in Dänemark von einer Frau übernommen, um sie mit nach Rumänien zu nehmen. Die Polizei ermittelt nun, ob die Geräte in Dänemark gestohlen wurden.

