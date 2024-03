Bad Oldesloe (dpa/lno). In einem Waldstück bei Bad Oldesloe wird ein stark verwester Leichnam gefunden. Jetzt versucht die Polizei, die Identität der toten Person zu klären.

Ein Leichenfund in Poggensee im Kreis Herzogtum Lauenburg beschäftigt die Polizei. Der stark verweste Leichnam sei bereits am Freitag in einem Waldstück der kleinen Gemeinde gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Weitere Details seien bisher nicht bekannt, auch zur Identität und zum Geschlecht des oder der Toten gebe es bislang keine Erkenntnisse. Der Leichnam sei für weitere Untersuchungen nach Lübeck in die Gerichtsmedizin gebracht worden, sagte die Polizeisprecherin.

Zuvor hatten die „Lübecker Nachrichten“ über den Leichenfund berichtet. Dem Bericht zufolge wurden in der Nähe der Leiche mehrere Behälter mit Chemikalien gefunden. Dazu machte die Polizeisprecherin zunächst keine Angaben.

