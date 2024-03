Lübeck (dpa/lno). In Lübeck hat der Brand in einem Hotel zu einem Feuerwehreinsatz mit mehr als 100 Beteiligten geführt.

Ein Brand in einem Lübecker Hotel hat zu einem Einsatz von etwa 100 Feuerwehrleuten und Rettungskräften geführt. Gegen 2.15 Uhr in der Nacht zu Montag hatte das Dach des etwa 30 Meter langen Hotelanbaus in Flammen gestanden, wie die Feuerwehr mitteilte. Drei Personen hätten die Einsatzkräfte aus dem brennenden Haus gerettet. Die übrigen acht Gäste hätten sich eigenständig in Sicherheit gebracht. Verletzt worden sei niemand.

Wegen der Löscharbeiten war die angrenzende Bahnstrecke von Lübeck nach Travemünde laut Feuerwehr für mehrere Stunden gesperrt. Eine Bahnsprecherin bestätigte das auf Anfrage.

Das Feuer sei unter Kontrolle, das Löschen werde allerdings noch bis in den späten Vormittag dauern. Für die Menschen im Umkreis sei wegen des starken Rauchs eine Warnung ausgegeben worden.

