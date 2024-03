Hamburg (dpa/lno). Ein 40-Jähriger soll in einer S-Bahn in Hamburg-Harburg Bundespolizisten beleidigt und später den Hitlergruß gezeigt haben. Die Beamten waren in der Nacht zu Sonntag wegen Streitigkeiten in der Bahn gerufen worden und hatten den polizeibekannten Mann mit Verletzungen im Gesicht angetroffen, wie die Bundespolizei mitteilte.

Der Mann sei offensichtlich alkoholisiert gewesen, habe aggressiv auf die Einsatzkräfte reagiert und „Heil Hitler“ gerufen. Daraufhin sei er in eine Ausnüchterungszelle gebracht worden. Dort hätten die Beamten einen Atemalkoholwert von 2,04 Promille festgestellt.

In der Ausnüchterungszelle habe der Mann weiter randaliert, verfassungsfeindliche Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt. Er sei später wieder entlassen worden. Die Bundespolizei habe entsprechende Strafverfahren gegen den 40-Jährigen eingeleitet.

