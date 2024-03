Spornitz (dpa/mv). Ein 19-Jähriger kommt in Spornitz mit seinem Krad in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Die Folgen des Unfalls sind schwer.

Bei einem Unfall in Spornitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Sonntag ein Kradfahrer schwer verletzt worden. Der 19-Jährige sei am Mittag in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Bordstein gestoßen, teilte die Polizei mit. Deshalb habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei gestürzt. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in eine Klinik nach Schwerin.

© dpa-infocom, dpa:240310-99-288892/2 (dpa)