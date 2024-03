Hamburg. St. Pauli zeigt sich nach der Vertragsverlängerung von Trainer Hürzeler gegen die Hertha spielfreudig. Mit zehn Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz gehen die Hamburger ins letzte Saisonviertel.

Der FC St. Pauli hat zwei Tage nach der Vertragsverlängerung von Trainer Fabian Hürzeler wieder auf den Erfolgsweg in der 2. Fußball-Bundesliga zurückgefunden. Eine Woche nach der deprimierenden 1:3-Niederlage bei Schalke 04 siegte der Tabellenführer am 25. Spieltag in einer einseitigen Partie mit 2:0 (2:0) gegen Hertha BSC.

Vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion erzielten Manolis Saliakas (16.) und Marcel Hartel (44.) am Sonntag die Tore noch vor der Pause. St. Pauli hat neun Spieltage vor Saisonende mit 51 Punkten zehn Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Die Gastgeber dominierten von Beginn an. Nachdem Hartel zunächst zweimal vergeben hatte, traf Saliakas nach einer Ecke aus 22 Metern (16.). Bei den danach weiter spielbestimmenden Hamburgern sorgte Hartel noch vor dem Seitenwechsel mit einem Schuss von der Strafraumgrenze für eine beruhigende Führung (44.).

Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel verpasste Saliakas mit einem Schuss ans Lattenkreuz den dritten Treffer der Hamburger. Hertha verzeichnete nach einer Stunde die erste Chance und spielte nun gefälliger mit, konnte aber den souveränen Sieg der Hausherren nicht mehr gefährden.

© dpa-infocom, dpa:240310-99-287762/3 (dpa)