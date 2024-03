Westerland. Wer in der kommenden Woche mit der Bahn nach Sylt will, muss mehr Zeit einplanen. Die Autozüge fahren an drei Tagen gar nicht.

Wegen Bauarbeiten in Westerland auf Sylt fahren kommende Woche drei Tage lang keine Autozüge zwischen dem Festland und der Insel. Der Syltshuttle der Deutschen Bahn sei ganztägig vom Dienstag (12. März) bis einschließlich Donnerstag (14. März) betroffen, teilte der Syltshuttle auf seinen Internetseiten mit. „Bitte berücksichtigen Sie diese drei Tage Totalausfall bei Ihrer Reiseplanung.“

Auch der blaue Autozug des Mitbewerbers RDC Deutschland teilte mit, dass keine Autozüge nach Sylt fahren könnten. Reisende mit Fahrzeugen können weiterhin mit der Fähre über Dänemark nach Sylt gelangen.

Zudem fahren die Regionalzüge von Montag, 23.00 Uhr, bis Freitag, 4.00 Uhr, nur bis beziehungsweise ab Morsum und werden nach/von Westerland durch Busse ersetzt, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Hintergrund ist die Modernisierung der Marschbahnstrecke von Hamburg nach Sylt. Nachdem die Investitionsoffensive für die Sanierung der Marschbahn im Dezember 2023 abgeschlossen wurde, laufen die letzten Arbeiten für die Modernisierung der Stellwerkstechnik, wie die Deutsche Bahn mitteilte. In der kommenden Woche soll das elektronische Stellwerk (ESTW) der Bahnhof Westerland in Betrieb genommen werden. Auch in Niebüll und Tönning werden die alten Stellwerke durch elektronische Stellwerkstechnik ersetzt.

