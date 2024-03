Kiel (dpa/lno). Einmal mehr einmal werden Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg in Kiel entschärft. Diesmal im Stadtteil Elmschenhagen. Viele Anwohner sind betroffen.

Im Kieler Stadtteil Elmschenhagen müssen am Sonntag wegen der Entschärfung von mehreren Fliegerbomben rund 3200 Bewohner aus etwa 1600 Haushalten ihre Wohnungen verlassen. Bei Sondierungsarbeiten in einer Kleingartenkolonie waren vier amerikanische Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Alle Anwohner in dem betroffenen Bereich müssen nach Angaben der Polizei bis 9.00 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben. Die Stadtverwaltung wies darauf hin, dass sich die Betroffenen auf eine mehrstündige Abwesenheit einstellen und entsprechend Verpflegung, Arzneimittel, Babynahrung und andere notwendige Dinge mitnehmen sollen.

Die B76 wird in dem betroffenen Abschnitt von 10.00 Uhr an gesperrt. Wer während der Entschärfung nicht anderweitig unterkommen kann, findet in den Räumen der Lilli-Martius-Schule von 8.00 Uhr an eine Ersatzunterkunft. Wer Hilfe beim Verlassen der Wohnung benötigt, kann sich unter 0431 5905 555 beim Servicetelefon der Kieler Berufsfeuerwehr melden. Die Nummer ist am Sonntag ab 7.00 Uhr erreichbar.

© dpa-infocom, dpa:240309-99-279418/2 (dpa)